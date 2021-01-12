Футболистам "Атлетико" пришлось отказаться от спортивных автомобилей из-за аномального снегопада

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Футболистам "Атлетико" пришлось отказаться от спортивных автомобилей из-за аномального снегопада

В Мадриде продолжает бушевать шторм Филомена - город занесло снегом, сугробы уже достигают несколько десятков сантиметров в высоту.

В таких условиях футболисты столкнулись с проблемой передвижения на своих спортивных машинах. В частности, игрокам "Атлетико" пришлось добираться на тренировку на Fiat Panda.

Старый, но полноприводный автомобиль отлично справился с ездой по обледенелой дороге. За рулём был Янник Феррейра Карраско, одолживший машину у соседа. Он подвёз Тома Лемара, Шимо Врсалько и Марио Эрмосо.

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