Футболистам "Барселоны" перед матчем с "Наполи" будут измерять температуру

Перед матчем с "Наполи" все футболисты и персонал "Барселоны" пройдут процедуру измерения температуры.

Как сообщает журналист ESPN Мои Льоренс, если у кого-то будет повышенная температура, то его немедленно госпитализируют.

Напомним, что это связано с заболеваниями коронавирусом в Италии, из-за чего уже были перенесены несколько матчей Серии А.

Поединок между "Наполи" и "Барселоной" состоится 25 февраля в 23:00 (мск).

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