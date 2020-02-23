Футболистам "Барселоны" перед матчем с "Наполи" будут измерять температуру
Перед матчем с "Наполи" все футболисты и персонал "Барселоны" пройдут процедуру измерения температуры.
Как сообщает журналист ESPN Мои Льоренс, если у кого-то будет повышенная температура, то его немедленно госпитализируют.
Напомним, что это связано с заболеваниями коронавирусом в Италии, из-за чего уже были перенесены несколько матчей Серии А.
Поединок между "Наполи" и "Барселоной" состоится 25 февраля в 23:00 (мск).
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