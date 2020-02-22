Футболистам "Барселоны" продемонстрировали три комплекта формы на сезон 2020/21

Nike представил футболистам "Барселоны" новые комплекты форм на сезон 2020/21.

Как сообщает Mundo Deportivo, несколько футболистов клуба поучаствовали в фотосессии. Отмечается, что игроки положительно отозвались о новой домашней форме.

Домашний комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах, второй комплект - черный с золотыми вставками, третий - розовый.

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