Футболистам ЦСКА представили помощника Березуцкого
Фото: инстаграм Бабаяна
Экс-тренер казахстанского "Тобола" Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА.
Как сообщает "Чемпионат", Бабаян станет ассистентом Алексея Березуцкого, который ранее был назначен и.о. главного тренера ЦСКА. Его уже представили команде.
Отметим, что 41-летний Бабаян возглавлял "Тобол" с 2019 года.
Напомним, что в следующем сезоне ЦСКА не сыграет в еврокубках.
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