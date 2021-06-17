Футболистам ЦСКА представили помощника Березуцкого

Теги цска москваалексей березуцкий

Футболистам ЦСКА представили помощника БерезуцкогоФото: инстаграм Бабаяна

Экс-тренер казахстанского "Тобола" Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА.

Как сообщает "Чемпионат", Бабаян станет ассистентом Алексея Березуцкого, который ранее был назначен и.о. главного тренера ЦСКА. Его уже представили команде.

Отметим, что 41-летний Бабаян возглавлял "Тобол" с 2019 года.

Напомним, что в следующем сезоне ЦСКА не сыграет в еврокубках.

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