Футболистам из Китая запретят наносить татуировки
Футболистам сборной Китая запрещено иметь на теле татуировки, сообщает Global Times.
По сведениям издания, за подобное их будут выгонять из команды.
Игроки молодежной сборной Китая в товарищеском матче с Сирией, а также футболисты национальной команды в игре с Уэльсом (0:6) заклеили татуировки, чтобы их действия не стали примерном для молодых телезрителей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
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|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12