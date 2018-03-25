Футболистам из Китая запретят наносить татуировки

Футболистам сборной Китая запрещено иметь на теле татуировки, сообщает Global Times.

По сведениям издания, за подобное их будут выгонять из команды.

Игроки молодежной сборной Китая в товарищеском матче с Сирией, а также футболисты национальной команды в игре с Уэльсом (0:6) заклеили татуировки, чтобы их действия не стали примерном для молодых телезрителей.

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