Футболистам "Тамбова" начнут выплачивать долги по зарплате

Наставник "Тамбова" Сергей Первушин сообщил, что в ближайшее время перед игроками будут погашать задолженность по зарплате.

"Подвижки в плане финансов уже начались, состоялась встреча спортивного директора с губернатором региона. Обещали, что со следующей недели начнут закрываться долги", - рассказал тренер.

Ранее сообщалось, что футболистам "Тамбова" должны более 140 миллионов рублей.

Команда опустилась на последнее место в турнирной таблице РПЛ, проиграв 6 матчей подряд.

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