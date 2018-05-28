Футболистам запретили просить видеоповтор

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел новое правило касательно видеоповторов.

Как сообщает твиттер IFAB, игрокам запрещено показывать жест видеоповтора. За это арбитр будет давать желтую карточку.

Напомним, что видеоассистента уже используют в Германии, Италии и Португалии.

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