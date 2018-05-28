Футболистам запретили просить видеоповтор

Теги система видеоповторов var

Футболистам запретили просить видеоповтор

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел новое правило касательно видеоповторов.

Как сообщает твиттер IFAB, игрокам запрещено показывать жест видеоповтора. За это арбитр будет давать желтую карточку.

Напомним, что видеоассистента уже используют в Германии, Италии и Португалии.

Читайте также: Стали известны сроки сроки внедрения VAR в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов