Футболистам "Зенита" могут вернуть часть сокращённой зарплаты

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Футболистам "Зенита" могут вернуть часть сокращённой зарплаты

Питерский "Зенит" рассматривает вариант с компенсацией игрокам денег, удержанных в рамках сокращения зарплат из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что футболисты "сине-бело-голубых" согласились на урезание окладов в два раза в апреле и мае.

По информации журналиста Сергея Егорова, игрокам могут вернуть определённую сумму, если команда станет чемпионом или же просто возобновится розыгрыш РПЛ сезона 2019/20.

Напомним, что из-за пандемии чемпионат России приостановлен до 31 мая. В национальном первенстве осталось провести восемь туров.

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