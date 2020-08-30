Футболистка ЦСКА Коваленко ответила на вопрос об отношениях с Глушаковым

Теги денис глушаков

Футболистка ЦСКА Коваленко ответила на вопрос об отношениях с Глушаковым

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко ответила на вопрос подписчиков, действительно ли она встречается с бывшим полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым

Девушка написала в сториз своего Instagram следующим образом: "Вы серьезно? Другие вопросы будут?" Дело в том, что фанаты буквально засыпали ее вопросами о Глушакове.

Ранее сообщалось, что 33-летний Глушаков хочет перейти в один из московских клубов, чтобы жить в одном городе с Коваленко. В данный момент футболист является свободным агентом.

Не пропустите: "Урал" готов подписать Дениса Глушакова. | http://soccernews.ru
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