Футболистка ЦСКА Коваленко ответила на вопрос об отношениях с Глушаковым

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко ответила на вопрос подписчиков, действительно ли она встречается с бывшим полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

Девушка написала в сториз своего Instagram следующим образом: "Вы серьезно? Другие вопросы будут?" Дело в том, что фанаты буквально засыпали ее вопросами о Глушакове.

Ранее сообщалось, что 33-летний Глушаков хочет перейти в один из московских клубов, чтобы жить в одном городе с Коваленко. В данный момент футболист является свободным агентом.

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