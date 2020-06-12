Футболистка ЦСКА Коваленко рассказала, какие у нее отношения с Глушаковым

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Футболистка ЦСКА Коваленко рассказала, какие у нее отношения с Глушаковым

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала о своих отношениях с хавбеком "Ахмата" Денисом Глушаковым.

Отметим, что ранее они несколько раз подкалывали друг друга в соцсетях.

"Мы с ним друзья. Он не пытается подкатить ко мне. Мы уже давно знакомы. Также дружу с Головиным, поддерживаю связь с Черышевым.

Акинфеев поздравлял меня с днем рождения. Никаких романов. Был один с футболистом. Я тогда была молодая", - заявила Коваленко в интервью журналистке Марии Командной.

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