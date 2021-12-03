Футболистка Коваленко объяснила, почему не взяла фамилию Глушакова после замужества
Фото инстаграм Ксении Коваленко
Известная российская футболиста Ксения Коваленко назвала причину своего отказа менять фамилию после вступления в брак с полузащитником "Химок" Денисом Глушаковым.
"Я всю жизнь пахала, чтобы потом стать Глушаковой, что ли? Я столько работала на свою фамилию. Дениса знают больше, чем меня, но я не собираюсь этим пользоваться. Для меня было очень важным оставить свою фамилию, Денис был согласен с таким решением. Конечно, поворчал, но понял, что так будет правильнее", - сказала Коваленко.
Пара состоит в отношениях с 2020 года. 7 марта стало известно о рождении их совместной дочери. Девочку назвали Мила.
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