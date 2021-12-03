Футболистка Коваленко объяснила, почему не взяла фамилию Глушакова после замужества

Теги химкиденис глушаков

Футболистка Коваленко объяснила, почему не взяла фамилию Глушакова после замужества

Фото инстаграм Ксении Коваленко

Известная российская футболиста Ксения Коваленко назвала причину своего отказа менять фамилию после вступления в брак с полузащитником "Химок" Денисом Глушаковым.

"Я всю жизнь пахала, чтобы потом стать Глушаковой, что ли? Я столько работала на свою фамилию. Дениса знают больше, чем меня, но я не собираюсь этим пользоваться. Для меня было очень важным оставить свою фамилию, Денис был согласен с таким решением. Конечно, поворчал, но понял, что так будет правильнее", - сказала Коваленко.

Пара состоит в отношениях с 2020 года. 7 марта стало известно о рождении их совместной дочери. Девочку назвали Мила.

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