Футболистка "Милана" сняла с себя футболку, празднуя гол в ворота "Интера" (видео)

Фото: инстаграм Валентины Джачинти

Нападающая "Милана" Валентина Джачинти от радости сорвала с себя футболку, празднуя гол в ворота "Интера" в матче чемпионата Италии.

Джачинти забила все четыре гола "Милана" в этой встрече и бурно отпраздновала третий гол. Благодаря игре своего форварда миланский клуб добился победы со счетом 4:1.

27-летняя Джачинти выступает за "Милан" с 2018 года. В нынешнем сезоне она забила 16 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров Серии А.

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