Футболистка "Ромы" забила невероятный гол в женском чемпионате Италии (видео)
Фото: твиттер "Ромы".
Шведская полузащитница римской "Ромы" Мария Банушич забила шикарный матч в матче 16-го тура женского чемпионата Италии с миланским "Интером" (4:3).
Банушич отличилась потрясающим ударом через себя после навеса с фланга. Гол шведки оказался победным.
— AS Roma Women (@ASRomaWomen) March 20, 2021
What a goal today from Marija Banusic!
#ASRomaWomen @maredinho pic.twitter.com/UhQdnBZvd2
25-летняя Банушич выступает за "Рому" с 2021 года. Ранее она играла за "Гамлу Упсалу", "Сириус", "Кристианстандс", "Челси", "Эскильстуну", "Линкопингс", "Бейджинг Феникс" и "Монпелье". За сборную Швеции сыграла семь матчей.
Не пропустите: Жена Икарди поделилась соблазнительным фото из постели. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
В "Барселоне" отреагировали на информацию о договоренности с Вейналдумом
-
Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер" в январе
-
Де Шильо не хочет возвращаться в "Ювентус"
-
Куда тебе, старый пердун: жена Карпина ярко потроллила мужа
-
Мирзов хочет вернуться в "Спартак"
-
Футболистка "Ромы" забила невероятный гол в женском чемпионате Италии (видео)
-
Тренер Рафаэль Бенитес рассказал, где хочет продолжить карьеру
-
Хавбек "Наполи": "Запрещаю сыну носить футболку "Ювентуса" с Роналду"
-
"Барселона" договорилась с Вейналдумом
-
"Шахтер" жестко наказал своего лидера за выходку в матче с "Ромой"
-
Бывший игрок "Спартака" рассказал о конфликте Карпина и Дзюбы
-
В "Шахтере" рассказали о переговорах с Тайсоном и Тейшейрой
-
Жена Икарди поделилась соблазнительным фото из постели
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за португальского форварда
-
Экс-игрок ЦСКА Тошич стал свободным агентом после ликвидации китайского клуба
-
Холанд бросил футболку в игрока "Кельна" после окончания матча чемпионата Германии (видео)
-
Левандовски приблизился к "вечному" рекорду Бундеслиги
-
Лодыгин в пятом матче подряд не пропустил голов в матче чемпионата Греции
-
Лапорта обсудил с Райолой возможный переход Холанда в "Барселону"
-
"Барселона" не смогла купить Вейналдума прошлым летом из-за Коутиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17