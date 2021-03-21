Футболистка "Ромы" забила невероятный гол в женском чемпионате Италии (видео)

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Футболистка "Ромы" забила невероятный гол в женском чемпионате Италии (видео)

Фото: твиттер "Ромы".

Шведская полузащитница римской "Ромы" Мария Банушич забила шикарный матч в матче 16-го тура женского чемпионата Италии с миланским "Интером" (4:3).

Банушич отличилась потрясающим ударом через себя после навеса с фланга. Гол шведки оказался победным.

25-летняя Банушич выступает за "Рому" с 2021 года. Ранее она играла за "Гамлу Упсалу", "Сириус", "Кристианстандс", "Челси", "Эскильстуну", "Линкопингс", "Бейджинг Феникс" и "Монпелье". За сборную Швеции сыграла семь матчей.

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