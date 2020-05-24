Футболистка сборной России потроллила Глушакова из-за несостоявшегося перехода в ЦСКА
Защитница ЦСКА и женской сборной России Ксения Коваленко подшутила над полузащитником грозненского "Ахмата" Денисом Глушаковым, который ранее заявил, что в 2011 году мог перейти в "армейский" клуб.
"Фух, боженька отвел", — написала Коваленко на своей странице в Instagram.
"Так бы чаще видела меня", — ответил Глушаков в комментариях.
В нынешнем сезоне 33-летний Глушаков провел за "Ахмат" 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Ранее он играл за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду" и "Спартак".
Не пропустите: Глушаков не исключил возможность возвращения в "Спартак". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20