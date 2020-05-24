Футболистка сборной России потроллила Глушакова из-за несостоявшегося перехода в ЦСКА

Защитница ЦСКА и женской сборной России Ксения Коваленко подшутила над полузащитником грозненского "Ахмата" Денисом Глушаковым, который ранее заявил, что в 2011 году мог перейти в "армейский" клуб.

"Фух, боженька отвел", — написала Коваленко на своей странице в Instagram.

"Так бы чаще видела меня", — ответил Глушаков в комментариях.

В нынешнем сезоне 33-летний Глушаков провел за "Ахмат" 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Ранее он играл за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду" и "Спартак".

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