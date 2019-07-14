Футболистку ударили кубком на турнире Неймара

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Футболистку ударили кубком на турнире Неймара

Неприятный эпизод произошел на турнире Неймара Red Bull Neymar Jr’s Five.

Во время празднования победы в турнире футболистке сборной Словакии ударили кубком по лицу. Отмечается, что девушка не получила серьезных травм, однако некоторое время после удара провела на газоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becoming a champion isn't easy @martijn_debbaut @redbullneymarjrsfive

Публикация от 433 (@433)

В финале турнира словацкие девушки одержали победу над Японией (2:1).

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