Футболистом "Ниццы" заинтересовались в Серии А

Защитник "Ниццы" Максим Ле Маршан новый сезон может начать в Серии А.

Как сообщает L'Equipe, в услугах футболиста заинтересована "Фиорентина", которая намерена приобрести 28-летнего француза.

В прошлом сезоне Ле Маршан провел за свой клуб 41 матч во всех турнирах и сделал три голевые передачи.

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