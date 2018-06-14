Футболистом "Ниццы" заинтересовались в Серии А

Теги ниццафиорентина

Футболистом "Ниццы" заинтересовались в Серии АЗащитник "Ниццы" Максим Ле Маршан новый сезон может начать в Серии А.

Как сообщает L'Equipe, в услугах футболиста заинтересована "Фиорентина", которая намерена приобрести 28-летнего француза.

В прошлом сезоне Ле Маршан провел за свой клуб 41 матч во всех турнирах и сделал три голевые передачи.

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