Футболистов "Интера" попросили отказаться от зарплаты на 2 месяца
Миланский "Интер" по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, президент итальянского клуба Стивен Чжан попросил футболистов отказаться от зарплаты на 2 месяца. Каждый игрок намерен встретиться с руководством и прояснить ситуацию.
Не исключено, что в летнее трансферное окно "Интеру" придется продать кого-то из основных футболистов.
Ранее стало известно, что игроки "Интера" отказались от премиальных за чемпионство в Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17