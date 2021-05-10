Футболистов "Интера" попросили отказаться от зарплаты на 2 месяца

Теги интер милан

Футболистов "Интера" попросили отказаться от зарплаты на 2 месяца

Миланский "Интер" по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, президент итальянского клуба Стивен Чжан попросил футболистов отказаться от зарплаты на 2 месяца. Каждый игрок намерен встретиться с руководством и прояснить ситуацию. 

Не исключено, что в летнее трансферное окно "Интеру" придется продать кого-то из основных футболистов.

Ранее стало известно, что игроки "Интера" отказались от премиальных за чемпионство в Серии А.

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