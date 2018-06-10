Футболистов сборной Франции приятно удивили на базе в Истре

Игроки сборной Франции прибыли на базу в Истре (московская область) и обнаружили, что двери в комнаты украшены их фотографиями, сообщают российские СМИ.

Футболисты были приятно удивлены увиденным и массово запостили фото в Instagram.

Фото: как украсили номера французов.

Напомним, что Франция на ЧМ-2018 сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.

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