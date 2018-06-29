Футболистов Южной Кореи дома забросали яйцами

Сборная Южной Кореи прибыла на родину после вылета из ЧМ-2018.

Сообщается, что в аэропорту несколько человек забросали футболистов сборной яйцами.

Напомним, что Южная Корея своей победой над Германией не дала "бундестим" пройти в плей-офф турнира.

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