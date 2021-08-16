Футболисту "Бордо" стало плохо во время матча с "Марселем": подробности

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Футболисту "Бордо" стало плохо во время матча с "Марселем": подробности

Фото твиттер Standard Sport

Игра 2-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Бордо" (2:2) едва не завершилась трагедией.

В начале матча потерял сознание нигерийский полузащитник Самуэль Калу. Футболисту стало плохо, когда он стоял в стенке перед штрафным ударом.

23-летнему африканцу оперативно оказали медицинскую помощь, после чего он даже на несколько минут вернулся на поле, но в итоге был заменён.

Напомним, что похожий инцидент произошёл во время поединка Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1). Тогда на газон рухнул хавбек Кристиан Эриксен. У него остановилось сердце, но своевременные реанимационные мероприятия спасли игроку жизнь.

Что касается Калу, то он уже падал в обморок летом 2019 года. Тогда его состояние резко ухудшилось из-за обезвоживания.

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