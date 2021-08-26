Футболисту "Манчестер Сити" предъявили обвинения в изнасиловании
Фото: инстаграм Менди/Автор неизвестен
Французский футболист "Манчестер Сити" Бенжамен Менди испытывает проблемы с законом.
Как сообщает PA Media со ссылкой на полицию Чешира, футболисту были предъявлены обвинения в связи с четырьмя случаями изнасилования и одним случаем насилия на почве интима в адрес трех заявителей в возрасте старше 16 лет за период с октября 2020 года по август 2021 года.
"Манчестер Сити" опубликовал заявление,в котором объявил о том, что Менди отстранен от работы на время разбирательства.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18