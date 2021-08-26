Футболисту "Манчестер Сити" предъявили обвинения в изнасиловании

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Футболисту "Манчестер Сити" предъявили обвинения в изнасилованииФото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Французский футболист "Манчестер Сити" Бенжамен Менди испытывает проблемы с законом.

Как сообщает PA Media со ссылкой на полицию Чешира, футболисту были предъявлены обвинения в связи с четырьмя случаями изнасилования и одним случаем насилия на почве интима в адрес трех заявителей в возрасте старше 16 лет за период с октября 2020 года по август 2021 года.

"Манчестер Сити" опубликовал заявление,в котором объявил о том, что Менди отстранен от работы на время разбирательства.

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