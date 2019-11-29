Футболисту "Ромы" разбили голову монетой во время матча Лиги Европы

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини пострадал в результате действий болельщиков во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с турецким "Истанбул Башашехир" (3:0), сообщает Daily Mail.

Во второй тайме Пеллегрини собирался подавать угловой и в этот момент ему в голову прилетела монета. В результате попадания у футболиста пошла кровь. Врачи оказали игроку помощь и он с перевязанной головой продолжил матч.

23-летний Пеллегрини выступает за "Рому" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за римский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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