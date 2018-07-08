Футболисту сборной Хорватии грозит дисквалификация за поддержку Украины

1 Теги хорватиядомагой вида

Футболисту сборной Хорватии грозит дисквалификация за поддержку Украины

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида может быть дисквалифицирован за политический лозунг во время Чемпионата Мира-2018.

Напомним, что хорват после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти) публично высказал лозунг "Слава Украине".

Теперь хорвату грозит дисквалификация и он может пропустить матч 1/2 финала против Англии.

Не пропустите: Вида: "Эта победа - для Хорватии, никакой политики". | http://soccernews.ru

Комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Если там был реально умысел задеть, то все правильно. Ибо политика на спортивных мероприятиях быть не должна. И так хватает хохлов (не украинцев) , которые везде эту политику приплетают и всячески мечтают нагадить. Представляю что бы творилось, если бы они приехали на ЧМ. Футбол как и любой спорт, должен быть вне политики.

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