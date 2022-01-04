Футболисты "Алькояно" в большинстве своем хотят от "Реала" футболки Бензема

Теги кубок короляалькойянореал мадридкарим бензема

Футболисты "Алькояно" в большинстве своем хотят от "Реала" футболки БенземаФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" уже завтра сыграет против "Алькояно" в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Из-за коронавирусных ограничений футболистом запрещено обмениваться футболками после матчей.

Из-за этого королевский клуб запросил у "Алькояно" список, чьи футболки они хотели бы получить – 90% попросили футболку французского форварда "сливочных" Карима Бензема.

Игрокам "Алькояно" должны отправить заказанные футболки. Однако есть вариант, при котором некоторым игрокам передадут их лично.

Также не пропустите: Инсинье на этой неделе подпишет контракт с "Торонто". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов