Футболисты "Алькояно" в большинстве своем хотят от "Реала" футболки Бензема

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" уже завтра сыграет против "Алькояно" в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Из-за коронавирусных ограничений футболистом запрещено обмениваться футболками после матчей.

Из-за этого королевский клуб запросил у "Алькояно" список, чьи футболки они хотели бы получить – 90% попросили футболку французского форварда "сливочных" Карима Бензема.

Игрокам "Алькояно" должны отправить заказанные футболки. Однако есть вариант, при котором некоторым игрокам передадут их лично.

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