Футболисты "Анжера" проходят военную подготовку вместо тренировок

Теги анжер

Футболисты "Анжера" проходят военную подготовку вместо тренировок

Фото твиттер "Анжера"

Тренерский штаб "Анжера" придумал оригинальный способ подготовки команды к новому сезону.

Футболисты вместо тренировок проходят военные сборы. Пресс-служба клуба сняла видеоролик об этом.

По мнению наставника команды Жеральда Батикла, такой шаг сплотит игроков перед стартом чемпионата.

Напомним, что "Анжеру" грозит исключение из Лиги 1 в связи с серьёзными финансовыми нарушениями.

Не пропустите: Мбаппе попал на обложку очередной части FIFA. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ посчитали, сколько Месси теряет денег из-за статуса свободного агента

СМИ посчитали, сколько Месси теряет денег из-за статуса свободного агента

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов