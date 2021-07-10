Футболисты "Анжера" проходят военную подготовку вместо тренировок
Фото твиттер "Анжера"
Тренерский штаб "Анжера" придумал оригинальный способ подготовки команды к новому сезону.
Футболисты вместо тренировок проходят военные сборы. Пресс-служба клуба сняла видеоролик об этом.
é— Angers SCO (@AngersSCO) July 10, 2021
Cohésion, esprit d’équipe, dépassement de soi ⚡️
https://t.co/3ddFnqD9fe pic.twitter.com/cyqaLwodRv
По мнению наставника команды Жеральда Батикла, такой шаг сплотит игроков перед стартом чемпионата.
Напомним, что "Анжеру" грозит исключение из Лиги 1 в связи с серьёзными финансовыми нарушениями.
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