Футболисты "Анжера" проходят военную подготовку вместо тренировок

Фото твиттер "Анжера"

Тренерский штаб "Анжера" придумал оригинальный способ подготовки команды к новому сезону.

Футболисты вместо тренировок проходят военные сборы. Пресс-служба клуба сняла видеоролик об этом.

По мнению наставника команды Жеральда Батикла, такой шаг сплотит игроков перед стартом чемпионата.

Напомним, что "Анжеру" грозит исключение из Лиги 1 в связи с серьёзными финансовыми нарушениями.

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