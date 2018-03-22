Футболисты аргентинского клуба превратили клубные помещения в бордель

В аргентинском клубе "Индепендьенте" произошел секс-скандал, сообщает AS.

По сведениям издания, игроки молодежного состава клуба использовал клубные помещения в качестве борделя.

В данный момент президент "Индепендьенте" Уго Мояно и адвокаты ведут разбирательство в связи с подозрением о причастности несовершеннолетних игроков к проституции. Есть подозрение о сексуальной эксплуатации людей и незаконной торговле.

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