Футболисты аргентинского клуба превратили клубные помещения в бордель
В аргентинском клубе "Индепендьенте" произошел секс-скандал, сообщает AS.
По сведениям издания, игроки молодежного состава клуба использовал клубные помещения в качестве борделя.
В данный момент президент "Индепендьенте" Уго Мояно и адвокаты ведут разбирательство в связи с подозрением о причастности несовершеннолетних игроков к проституции. Есть подозрение о сексуальной эксплуатации людей и незаконной торговле.
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|18
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|Эстудиантес Рио Куарто
|18
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|Десампарадос
|18
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|Хувентуд У Сан-Луис
|18
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|5
|Депортиво Маипу
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|6
|Huracán Las Heras
|18
|22
|7
|San Lorenzo Alem
|18
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|8
|Унион Вилья-Краусе
|18
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|Gutiérrez
|18
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|Unión Aconquija
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