Футболисты "Арсенала" не захотели идти на сокращение зарплат
Боссам лондонского "Арсенала" не удалось согласовать с игроками уменьшение их окладов из-за пандемии коронавируса.
Футболистам "канониров" было предложено три варианта. Все они распространяются на период с апреля 2020 по март 2021 года.
1) Попадание команды в Лигу Чемпионов и полный отказ от антикризисных мер;
2) Попадание команды в Лигу Европы и сокращение зарплат на 7,5 процентов;
3) Непопадание в еврокубки и сокращение зарплат на 12,5 процентов.
Игроки отказались, ссылаясь на то, что на фоне неудачного сезона могут и так потерять много денег из-за зависимости зарплат от бонусов.
По итогам 28 туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ и отстаёт от топ-4 на 8 очков.
Не пропустите: Ким Чельстрем рассказал об обстоятельствах перехода из "Спартака" в "Арсенал". | http://soccernews.ru
главное
-
Смолов пожертвовал крупную сумму московской станции скорой помощи
-
УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
"Реал" определился с будущим Йовича
-
В стане "Барселоны" происходит настоящий детектив: руководство увольняется из-за неэффективного управления, а Бартомеу собирается продлить сроки своего правления
-
Главные новости дня: 12 апреля
Лента новостей
-
"Барселона" определила альтернативную цель Мартинесу и Неймару
-
"Реал" и ещё пять клубов охотятся за талантом из "Атлетико"
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Лилля"
-
"Барселона" определилась с будущим Артура
-
Форвард "Динамо" Филипп охарактеризовал внешность русских девушек
-
ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Челси" и "Барселоны"
-
"Реал" планирует купить трёх топ-игроков
-
Смолов пожертвовал крупную сумму московской станции скорой помощи
-
Ракитич: "Я не мешок картошки"
-
Глушаков считает, что оправдал надежды в "Спартаке"
-
Кейн согласен перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" поднял цену на Азмуна
-
"Копия папы": жена Карпина показала новорожденную дочь
-
Футболисты "Арсенала" не захотели идти на сокращение зарплат
-
Кандидат в президенты "Барселоны": "Клуб находится на грани экономического и морального банкротства"
-
УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
"Реал" определился с будущим Йовича
-
Телеведущий Соловьёв отреагировал на очередной выпад Уткина
-
Жена Малафеева станцевала в платье-подушке
-
"Интер" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18