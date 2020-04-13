Футболисты "Арсенала" не захотели идти на сокращение зарплат

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Футболисты "Арсенала" не захотели идти на сокращение зарплат

Боссам лондонского "Арсенала" не удалось согласовать с игроками уменьшение их окладов из-за пандемии коронавируса.

Футболистам "канониров" было предложено три варианта. Все они распространяются на период с апреля 2020 по март 2021 года.

1) Попадание команды в Лигу Чемпионов и полный отказ от антикризисных мер;

2) Попадание команды в Лигу Европы и сокращение зарплат на 7,5 процентов;

3) Непопадание в еврокубки и сокращение зарплат на 12,5 процентов.

Игроки отказались, ссылаясь на то, что на фоне неудачного сезона могут и так потерять много денег из-за зависимости зарплат от бонусов.

По итогам 28 туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ и отстаёт от топ-4 на 8 очков.

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