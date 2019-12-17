Футболисты "Арсенала" сделали выбор между Артетой и Анчелотти

Внутри лондонского "Арсенала" активно обсуждается вопрос с назначением нового главного тренера.

По информации The Mirror, игроки "канониров" предпочитают, чтобы команду возглавил Карло Анчелотти.

Футболисты считают, что итальянец больше подходит "Арсеналу", чем Микель Артета, который даже не имеет самостоятельного опыта работы.

Напомним, что клуб ищет нового наставника после увольнения 29 ноября Унаи Эмери.

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