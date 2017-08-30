Футболисты "Арсенала" требуют от клуба продать Санчеса

Теги манчестер ситиарсенал лондоналексис санчес

Футболисты "Арсенала" требуют от клуба продать СанчесаФутболисты "Арсенала" неожиданно попросили руководство клуба продать полузащитника Алексиса Санчеса, которым активно интересуется "Манчестер Сити".

Игроки лондонского клуба уверены в том, что 28-летнему чилийцу лучше уйти.

Одноклубники чилийского футболиста считают, что его дальнейшее пребывание в команде может негативно сказать на игре "Арсенала".

Читайте: "Арсенал" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Санчеса за 56 миллионов евро  | http://soccernews.ru

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