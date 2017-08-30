Футболисты "Арсенала" требуют от клуба продать Санчеса

Футболисты "Арсенала" неожиданно попросили руководство клуба продать полузащитника Алексиса Санчеса, которым активно интересуется "Манчестер Сити".

Игроки лондонского клуба уверены в том, что 28-летнему чилийцу лучше уйти.

Одноклубники чилийского футболиста считают, что его дальнейшее пребывание в команде может негативно сказать на игре "Арсенала".

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