Футболисты "Арсенала" занимаются с психологом во время карантина

Наставник "Арсенала" Микель Артета сообщил, что во время карантина с футболистами команды занимается психолог.

"У нас есть психолог, который постоянно поддерживает связь с футболистами. Мы тоже получаем обратную связь, все время отправляем футболистам информацию и видео, чтобы занять их.

У нас прекрасное общение. За это время я смог лучше узнать футболистов. Мы стараемся улучшить наши отношения и наладить взаимопонимание", - приводит слова Артеты The Independent.

Артета возглавил "канониров" в декабре 2019 году. После 29 туров клуб идет в АПЛ на девятом месте.

Читайте также: Футболисты "Арсенала" все-таки согласятся на сокращение зарплат. | http://soccernews.ru