Футболисты "Атлетика" поддержали болеющего раком одноклубника и побрились наголо



Футболисты "Атлетика" из Бильбао побрились наголо в знак поддержки болеющего раком яичек Йерая Альвареса, сообщает официальный твиттер клуба.

У Альвареса болезнь была обнаружена в декабре и он был прооперирован. Через два месяц игрок вернулся на поле, но летом врачи диагностировали у него аномалию во время одного из тестов. Из-за этого бек баскского клуба пропустил молодежный чемпионат Европы.

Фото: Обритые игроки "Атлетика".

"Это не только для Альвареса, но и для всех тех людей, которые страдают от этой болезни. У вас есть поддержка", - заявил полузащитник Оскар де Маркос.

22-летний Альварес выступает за "Атлетик" с 2016 года и провел за клуб 26 матчей. | http://soccernews.ru