Футболисты "Атлетико" недовольны, что судья по-русски общался с игроками "Локомотива"

Словенский арбитр Славко Винчич разговаривал с футболистами "Локомотива" на русском языке во время матча Лиги Чемпионов с "Атлетико".

Как сообщает Marca, это стало поводом для недовольства со стороны игроков "матрасников".

В перерыве встречи Хосе Мария Хименес и Анхель Корреа обсуждали данный момент, сочтя его странным.

Напомним, что матч завершился нулевой ничьей. Судейская бригада отменила гол Коке из-за офсайда.

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