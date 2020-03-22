Футболисты "Барселоны" готовы пойти на снижение зарплат из-за коронавируса

Теги коронавирусбарселона

Футболисты "Барселоны" готовы пойти на снижение зарплат из-за коронавируса

Футболисты "Барселоны" согласились пойти на снижение зарплат в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, президент каталонского клуба Жозе Бартомеу провел встречу с Лионелем Месси, Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Серхи Роберто. Всего игроки с пониманием отнеслись к ситуации и выразили готовность пойти на уменьшение зарплат до того момента, пока чемпионат Испании не будет возобновлен.

Напомним, что "Барселона" несет большие убытки, так как доходы клуба сильно сократились из-за коронавируса. 

Бюджет "Барселоны" на 2020 год составляет 1 миллиард 47 миллионов евро. Зарплатная ведомость каталонского клуба составляет 552 миллиона евро. В клубе надеются, что благодаря договоренности с футболистами затраты не превысят одного миллиарда.

Не пропустите: Diario Sport: "Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Эффектная фанатка Месси устроила благотворительную акцию для борьбы с коронавирусом

Эффектная фанатка Месси устроила благотворительную акцию для борьбы с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов