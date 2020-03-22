Футболисты "Барселоны" готовы пойти на снижение зарплат из-за коронавируса

Футболисты "Барселоны" согласились пойти на снижение зарплат в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, президент каталонского клуба Жозе Бартомеу провел встречу с Лионелем Месси, Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Серхи Роберто. Всего игроки с пониманием отнеслись к ситуации и выразили готовность пойти на уменьшение зарплат до того момента, пока чемпионат Испании не будет возобновлен.

Напомним, что "Барселона" несет большие убытки, так как доходы клуба сильно сократились из-за коронавируса.

Бюджет "Барселоны" на 2020 год составляет 1 миллиард 47 миллионов евро. Зарплатная ведомость каталонского клуба составляет 552 миллиона евро. В клубе надеются, что благодаря договоренности с футболистами затраты не превысят одного миллиарда.

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