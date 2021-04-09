Футболисты "Барселоны" мечтают о возвращении Неймара

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Футболисты "Барселоны" мечтают о возвращении Неймара

Фото Reuters

"Барселона" не теряет надежд вернуть из ПСЖ нападающего Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, игроки "сине-гранатовых" мечтают о возвращении 29-летнего футболиста. Они уверены, что с бразильцем в составе "блауграна" сможет бороться за победу в Лиге Чемпионов.

Сам форвард уже согласовал новый контракт с парижанами до 2026 года, но пока не подписал его. Это оставляет каталонскому клубу шансы заполучить его, ведь действующее соглашение истекает по окончании следующего сезона.

Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

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