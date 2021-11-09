Футболисты "Барселоны" недовольны Коутиньо

Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Футболисты "Барселоны" разочарованы бразильским хавбеком Филиппе Коутиньо.

В программе Onzefrom на TV3 сообщили, что нескольким игрокам уже осточертело отношение полузащитника к тренировкам и игре.

Тот факт, что Коутиньо отказался выходить на замену в матче с "Сельтой" в 13-м туре Ла Лиги (3:3) стал для них последней каплей.

По окончании матча некоторые лидеры "Барселоны" упрекали Коутиньо за его слова и отношение к делу.

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