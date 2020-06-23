Футболисты "Барселоны" недовольны работой клубного медштаба

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Футболисты "Барселоны" недовольны работой клубного медштаба

Несколько игроков "Барселоны" относятся с недоверием к медицинской службе каталонского клуба, утверждает TV3.

По информации источника, футболисты обвиняют врачей в допущении ошибок при диагностике, а также плохом планировании курсов восстановления после травм.

Недовольство работой медштаба, в частности, проявляют Френки Де ЙонгСамюэль Умтити и Усман Дембеле.

Голландец грозит, что уедет на родину лечиться от повреждения камбаловидной мышцы ноги. Французские легионеры уже прибегали к такой практике, уезжая восстанавливаться в Катар.

Не пропустите: Сетьен рассказал о состоянии травмированного хавбека "Барсы" Френки Де Йонга. | http://soccernews.ru
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