Футболисты "Барселоны" оказались в каждой группе на ЧМ-2018

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Футболисты "Барселоны" оказались в каждой группе на ЧМ-2018
"Барселона" стала первой командой, чьи игроки представлены в каждой группе на Чемпионата Мира-2018, сообщает A Bola.

Ими стали:

Луис Суарес (Уругвай, группа A), Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба (Испания, группа B), Самуэль Умтити и Усман Дембеле (Франция, группа C), Лионель Месси (Аргентина, группа D), Иван Ракитич (Хорватия, группа D), Марк-Андре тер Штеген (Германия, группа E), Филиппе Коутиньо и Паулиньо (Бразилия, группа F), Томас Вермален (Бельгия, группа G), Йерри Мина (Колумбия, группа H).

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