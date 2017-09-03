Футболисты "Барселоны" определились с игровыми номерами на текущий сезон

Футболисты каталонской "Барселоны" определились с игровыми номерами на текущий сезон, информирует sport.es.

Главной интригой оставался выбор, который должны были сделать новички команды. Так, Жерар Деулофеу будет выступать с "16" на спине, Нельсон Семеду - с "2", Паулиньо - с "15", Томас Вермален - с "25", а Усман Дембеле взял "11" номер, который в прошлом сезоне принадлежал Неймару. Старожилы же "сине-гранатовых" изменений делать не стали.

Напомним, сын Клюйверта отметился дебютным голом за "Барселону". | soccernews.ru