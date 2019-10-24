Футболисты "Барселоны" отметились некрасивым поступком после матча со "Славией"

Игроки "Барселоны" устроили свинарник в раздевалке после матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с пражской "Славией" (2:1), сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболисты каталонского клуба разбросали мусор по всей раздевалке и не стали убирать за собой. По всему помещению оказались раскиданы бутылки, бинты, кожура от бананов, упаковки от льда и прочее.

Благодаря победе "Барселона" вышла на первое место в турнирной таблице группы F. В 4-м туре каталонский клуб сыграет со "Славией" на своем поле. Матч состоится 5 ноября.

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