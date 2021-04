Футболисты "Барселоны" устроили очередь ради фото с Месси и кубком Испании (видео)

Фото: Твиттер @FCBarcelona

"Барселона" завоевала первый трофей под руководством Кумана, одержав победу над "Атлетиком" в финале Кубка Короля со счетом 4:0. После того, как команда получила кубок и сделала протокольные фотографии, прошла необычная фотосессия с участием почти всех игроков каталонского клуба.

Дело в том, что желающих сфотографироваться с кубком было столько, что пришлось выстраиваться в очередь. Причем сделать фото игроки хотели не только с трофеем, а и с капитаном команды Лионелем Месси. Аргентинец стоически выдержал такое "испытание", не отказав никому. Стоит отметить, что кроме молодых футболистов, для которых это был первый трофей, сделать памятный снимок хотели и ветераны команды.

I don’t think I have ever seen anything like this between teammates towards one as Barcelona’s with Messi pic.twitter.com/3GQUaAOxl2