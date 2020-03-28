Футболисты "Баварии" согласились на небольшое понижение зарплаты

Теги бавария мюнхенкоронавирус

Футболисты "Баварии" согласились на небольшое понижение зарплаты

Футболисты "Баварии" приняли предложение руководства о временном понижении зарплаты.

Как сообщает ESPN, на время приостановки Бундеслиги игроки мюнхенского клуба отказались от 20% зарплаты. Напомним, что чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее несколько футболистов "Баварии" пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с заболеванием.

После 25 туров "Бавария" возглавляет Бундеслигу, опережая "Боруссию" на 4 очка.

Читайте также: Топ-клубы Бундеслиги выделят средства для помощи другим командам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ может возобновиться в июле

РПЛ может возобновиться в июле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов