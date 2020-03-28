Футболисты "Баварии" согласились на небольшое понижение зарплаты

Футболисты "Баварии" приняли предложение руководства о временном понижении зарплаты.

Как сообщает ESPN, на время приостановки Бундеслиги игроки мюнхенского клуба отказались от 20% зарплаты. Напомним, что чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее несколько футболистов "Баварии" пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с заболеванием.

После 25 туров "Бавария" возглавляет Бундеслигу, опережая "Боруссию" на 4 очка.

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