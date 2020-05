Футболисты белорусского клуба поздравили Слуцкого, скопировав его фирменное движение

Игроки белорусского клуба "Слуцк" поздравили с 49-летнием главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого.

Футболисты произнесли поздравительную речь, а затем покачались на скамейке, скопировав фирменное движение российского специалиста, который любит раскачиваться во время матчей.

Happy birthday! Taking only the best from you, didnt buy a tie, but win on Saturday! This video is for you!@l_slutsky, с Днем Рождения! Перенимаем только самое лучшее, галстук не покупали, но победили в выходные. Это видео для Вас! pic.twitter.com/PmoDeZK2XG