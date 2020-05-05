Футболисты белорусского клуба поздравили Слуцкого, скопировав его фирменное движение
Игроки белорусского клуба "Слуцк" поздравили с 49-летнием главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого.
Футболисты произнесли поздравительную речь, а затем покачались на скамейке, скопировав фирменное движение российского специалиста, который любит раскачиваться во время матчей.
Happy birthday! Taking only the best from you, didnt buy a tie, but win on Saturday! This video is for you!@l_slutsky, с Днем Рождения! Перенимаем только самое лучшее, галстук не покупали, но победили в выходные. Это видео для Вас! pic.twitter.com/PmoDeZK2XG— СФК Слуцк (@SlutskSfc) May 4, 2020
Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписав с казанским клубом пятилетний контракт. Ранее он тренировал "Олимпию", "Динамо" (Полтавская), "Уралан", "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России, "Халл Сити" и "Витесс". Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
Не пропустите: Игроки и тренеры "Рубина" поздравили Слуцкого с днём рождения. | http://soccernews.ru
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
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|22
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|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|22
|38
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|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|14
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