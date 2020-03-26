Футболисты берлинского "Униона" полностью отказались от зарплаты

Игроки берлинского "Униона" решили отказаться от зарплат на время приостановки Бундеслиги из-за коронавируса.

Кроме того, на сокращение зарплат пошло руководство и остальные сотрудники клуба.

"В последние месяцы мы все много трудились, чтобы наш клуб достойно выступал в Бундеслиге. А теперь все отказываются от огромных денег, чтобы мы смогли преодолеть кризис. От имени руководства хочу выразить всем благодарность", - заявил президент клуба Дирк Цинглер.

После 25 туров "Унион" занимает в Бундеслиге 11-е место, набрав 30 очков.

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