Футболисты берлинского "Униона" полностью отказались от зарплаты

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Футболисты берлинского "Униона" полностью отказались от зарплаты

Игроки берлинского "Униона" решили отказаться от зарплат на время приостановки Бундеслиги из-за коронавируса.

Кроме того, на сокращение зарплат пошло руководство и остальные сотрудники клуба.

"В последние месяцы мы все много трудились, чтобы наш клуб достойно выступал в Бундеслиге. А теперь все отказываются от огромных денег, чтобы мы смогли преодолеть кризис.  От имени руководства хочу выразить всем благодарность", - заявил президент клуба Дирк Цинглер.

После 25 туров "Унион" занимает в Бундеслиге 11-е место, набрав 30 очков.

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