Футболисты "Бешикташа" U-16 попали в скандал, вызвав проституток в отель

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Футболисты "Бешикташа" U-16 попали в скандал, вызвав проституток в отель

Скандальная ситуация произошла на турнире Cup of Rhodes Knights 2019 в Греции.

По сведениям Bild, в ночь перед матчем с "Панатинаикосом" игроки "Бешикташа" U-16 вызвали проституток в отель. Интересным фактом является то, что в этом футболистам поспособствовали тренера команды, уже пользовавшиеся их услугами.

Данная ситуация вызвала большой скандал, ведь игрокам еще нет 18 лет. Отмечается, что футболисты, которые были замешены в этом, отстранены от тренировок и матчей.

Однако "Бешикташ" все равно одержал победу над "Панатинаикосом" (2:1), являющимся действующим обладателем кубка.

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