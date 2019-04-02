Футболисты "Болтона" объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Теги болтон уондерерс

Футболисты "Болтона" объявили забастовку из-за долгов по зарплате

"Болтон" из-за смены владельца испытывает финансовые трудности, что вылилось в невыплату зарплаты игрокам команды, сообщает BBC.

По информации источника, с футболистами не рассчитались за март и они в знак протеста объявили забастовку длительностью 48 часов.

Ранее начал бойкотировать свою работу персонал клуба.

По итогам 39 туров "Болтон" занимает предпоследнее 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 32 очка.

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