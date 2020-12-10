Футболисты "Боруссии" после матча с "Реалом" с планшета следили за игрой "Интер" - "Шахтёр"

Стало известно, чем занимались игроки менхенгладбахской "Боруссии" после поражения от "Реала" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футболисты взяли планшет, включили на нём трансляцию параллельной встречи между "Интером" и "Шахтёром" и следили за ней прямо на поле. Дело в том, что от результата игры в Милане напрямую зависели турнирные перспективы немецкой команды.

В итоге "Шахтёр" отстоял ничью в матче с "Интером", благодаря чему "Боруссия" со второго места в группе вышла в 1/8 финала ЛЧ.

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