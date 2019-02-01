Футболисты "Челси" недовольны работой Сарри

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Футболисты "Челси" недовольны работой Сарри

Игроки "Челси" уже заработали себе дурную славу в вопросе слива главных тренеров. Похоже, не удастся стать исключением и нынешнему наставнику Маурицио Сарри.

Как сообщает Football Italia, футболисты "синих" недовольны работой 60-летнего специалиста. Они считают, что итальянец проводит слишком много тренировок, что очень изматывает их.

Особенно игроков "Челси" раздражают утренние занятия в день матчей. По мнению некоторых членов команды, подобная практика только вредит результатам "пенсионеров".

Отметим, что "Челси" выиграл всего один матч из последних четырёх в рамках АПЛ.

По итогам 24 туров подопечные Сарри занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 47 очков.

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