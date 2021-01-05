Футболисты "Челси" недовольны тактикой Лэмпарда
Некоторые из футболистов лондонского "Челси" недовольны тактикой главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда, сообщает ESPN.
По сведениям издания, другие игроки считают, что тренеру необходимо дать время, чтобы встроить новичков в структуру игры.
После 17 туров "Челси" занимает лишь девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге Чемпионов "аристократы" вышли в плей-офф, где сыграют с "Атлетико".
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|27
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|27
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|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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|27
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