Футболисты "Чертаново" избили игрока юношеской команды "Локомотив"
Футболист юношеской команды "Локомотива" Максим Шнапцев подвергся нападению после матча с "Чертаново" в Юношеской футбольной лиге.
По информации "Чемпионата", игрок получил сотрясение мозга и перелом. Свидетели сообщают, что Шнапцева избили футболисты "Чертаново". На место происшествия была вызвана полиция.
Официальное заявление касательно случившегося "железнодорожники" планируют сделать в воскресенье.
Шнапцев выступает за юношескую команду "Локомотива" 2004 года рождения на позиции защитника. Футболист выступал за сборную России своего года.
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