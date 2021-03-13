Футболисты "Чертаново" избили игрока юношеской команды "Локомотив"

Футболист юношеской команды "Локомотива" Максим Шнапцев подвергся нападению после матча с "Чертаново" в Юношеской футбольной лиге.

По информации "Чемпионата", игрок получил сотрясение мозга и перелом. Свидетели сообщают, что Шнапцева избили футболисты "Чертаново". На место происшествия была вызвана полиция.

Официальное заявление касательно случившегося "железнодорожники" планируют сделать в воскресенье.

Шнапцев выступает за юношескую команду "Локомотива" 2004 года рождения на позиции защитника. Футболист выступал за сборную России своего года.