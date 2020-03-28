Футболисты ЦСКА будут заниматься дома до 7 апреля

Теги цска москвасергей овчинников

Футболисты ЦСКА будут заниматься дома до 7 апреля

ЦСКА оставил игроков и сотрудников на карантине до 7 апреля.

"Пока до 7 апреля. Игроки постоянно присылают видео своих домашних тренировок. Они выполняют свою работу. Насколько я знаю, все легионеры находятся в Москве, у нас карантин", - заявил тренер ЦСКА Сергей Овчинников.

Напомним, что розыгрыш РПЛ был приостановлен как минимум до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

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